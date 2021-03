Astrazeneca racconta la democrazia (e Sputnik l'autoritarismo) (Di sabato 13 marzo 2021) Lo so, non ne potete più di grandi metafore, ma consentitemene ancora una: Astrazeneca, la metafora della democrazia. Succede che Astrazeneca non distribuisca ai paesi dell’Unione europea le dosi di vaccino nelle quantità stabilite, ed è una classica stortura del mercato, con il quale le democrazie convivono poiché considerano la proprietà privata e il diritto d’impresa fondamenti della libertà individuale; e le democrazie, quando si imbattono in uno stortura, cercano di raddrizzarla, sapendo di non poterla raddrizzare mai del tutto, solo un poco, quanto è consentito al legno storto che è l’uomo. Non gli danno fuoco, non ci spargono sopra il sale, non procedono con la soluzione salvifica della perfezione e della purezza: quella la lasciano al miracolismo delle democrazie autoritarie o illiberali. Secondo, si diffonde il sospetto che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) Lo so, non ne potete più di grandi metafore, ma consentitemene ancora una:, la metafora della. Succede chenon distribuisca ai paesi dell’Unione europea le dosi di vaccino nelle quantità stabilite, ed è una classica stortura del mercato, con il quale le democrazie convivono poiché considerano la proprietà privata e il diritto d’impresa fondamenti della libertà individuale; e le democrazie, quando si imbattono in uno stortura, cercano di raddrizzarla, sapendo di non poterla raddrizzare mai del tutto, solo un poco, quanto è consentito al legno storto che è l’uomo. Non gli danno fuoco, non ci spargono sopra il sale, non procedono con la soluzione salvifica della perfezione e della purezza: quella la lasciano al miracolismo delle democrazie autoritarie o illiberali. Secondo, si diffonde il sospetto che ...

