AstraZeneca, parla uno scienziato italiano che ci ha lavorato (Di sabato 13 marzo 2021) Alessandro Nunziati La vicenda del ritiro dei lotti del vaccino AstraZeneca continua a tenere banco. Nonostante non ci sia nessun nesso causale dimostrato tra la somministrazione e alcuni casi di trombosi, tantissimi italiani in attesa di ricevere la dose per scongiurare il pericolo Covid hanno deciso di annullare l'appuntamento: non vogliono il vaccino AstraZeneca. L'Ema ha già Improntaunika.it - Upday News.

