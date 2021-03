AstraZeneca | nuovi tagli all' Ue In Italia sono tante le rinunce

(Di sabato 13 marzo 2021) Fioccano le disdette per la somministrazione del siero, 7mila solo in Sicilia, nonosle rassicurazioni degli scienziati: 'E' sicuro e bisogna continuare ad usarlo' dice l'Ema che fa eco all'Aifa, ...

RaiNews : Astrazeneca ha annunciato nuovi tagli alle forniture del suo vaccino contro il coronavirus all'Ue confermando quant… - TgLa7 : #AstraZeneca, nuovi tagli alle forniture di vaccini all'Ue. 'Nonostante lavoro instancabile per accelerare spedizioni' - Piero42395724 : RT @Gianlustella: Salvini e la Lega nuovi ultras della dittatura vaccinale. Adesso vorrebbe pure censurare le notizie sugli effetti collat… - nenacriss : RT @RaiNews: Astrazeneca ha annunciato nuovi tagli alle forniture del suo vaccino contro il coronavirus all'Ue confermando quanto anticipat… - Paola30502511 : Certo, hanno capito che sono pericolose. -

'è lontana dalle dosi che avrebbe dovuto distribuire. Non crediamo che stia facendo di ...Ue reagisce così all'annuncio ufficiale del gruppo farmaceutico anglo - svedese che ci saranno...Fioccano le disdette per la somministrazione del siero, 7mila solo in Sicilia, nonostante le rassicurazioni degli scienziati: 'E' sicuro e bisogna continuare ad usarlo' dice l'Ema che fa eco all'Aifa, ...11 MAR - La Procura di Siracusa ha deciso di aprire un'inchiesta sulla morte di Stefano Paternò, 43enne sottoufficiale della Marina militare ad Augusta, deceduto poche ore dopo l'inoculazione del vacc ...Dopo i 58 positivi di giovedì 11 marzo un’altra giornata negativa: stabili i ricoveri in ospedale, sette pazienti in terapia intensiva ...