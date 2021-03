Astrazeneca, insegnante 37enne in rianimazione dopo vaccino: Procura di Gela apre inchiesta (Di sabato 13 marzo 2021) La Procura di Gela ha aperto un’inchiesta dopo che una 37enne insegnante è rimasta vittima di un’emorragia cerebrale che ha costretto la donna al ricovero in rianimazione. Pochi giorni prima la docente si era sottoposta a vaccinazione Astrazeneca: per l’esattezza il siero le era stato somministrato l’1 marzo, mentre il malore si è verificato l’11 marzo. Il Procuratore Fernando Asaro ha sequestrato tutte le cartelle e la documentazione relativa al vaccino, ma si tratta comunque di un lotto diverso rispetto a quello del vaccino somministrato al maresciallo della Marina deceduto dopo la somministrazione della propria dose. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ladiha aperto un’che unaè rimasta vittima di un’emorragia cerebrale che ha costretto la donna al ricovero in. Pochi giorni prima la docente si era sottoposta a vaccinazione: per l’esattezza il siero le era stato somministrato l’1 marzo, mentre il malore si è verificato l’11 marzo. Iltore Fernando Asaro ha sequestrato tutte le cartelle e la documentazione relativa al, ma si tratta comunque di un lotto diverso rispetto a quello delsomministrato al maresciallo della Marina decedutola somministrazione della propria dose. SportFace.

