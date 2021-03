AstraZeneca, Bassetti: “Vaccinate milioni di persone, è sicuro. Chi non vuole farlo lasci il posto ad altri” – Video (Di sabato 13 marzo 2021) “Nel mondo sono state Vaccinate milioni di persone con AstraZeneca e non hanno avuto problemi, chi non vuole fare il vaccino, lasci il posto ad altri“. Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite di Primocanale, commenta le ultime vicende relative al vaccino AstraZeneca, che hanno portato in Italia al ritiro di due lotti di dosi. Video Primocanale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) “Nel mondo sono statedicone non hanno avuto problemi, chi nonfare il vaccino,ilad“. Così Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite di Primocanale, commenta le ultime vicende relative al vaccino, che hanno portato in Italia al ritiro di due lotti di dosi.Primocanale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Adnkronos : L'esperto: 'Spero che non si crei pregiudizio' - ilfattovideo : AstraZeneca, Bassetti: “Vaccinate milioni di persone, è sicuro. Chi non vuole farlo lasci il posto ad altri” – Video - marp8591 : #vaccini & #AstraZeneca : #Bassetti in un intervista si è fatto sfuggire 'anche se muore 1 su 10000 che problema c'è ?' - Controleuro1 : Intanto il famoso Lotto che ha ucciso i due militari siciliani, a Napoli sempre astrazeneca è un altro Lotto che ha… - _A_mors : RT @revneD88: I vaccini sono sicurissimi, non c'è #NessunaCorrelazione. Cit. Bassetti Avanti il prossimo. #AstraZeneca #VaccinoAntiCovid… -