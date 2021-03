AstraZeneca annuncia nuovi ritardi nelle forniture del vaccino anti Covid-19 ai Paesi europei (Di sabato 13 marzo 2021) Alessandro Nunziati Continua il taglio alle forniture del vaccino anti Covid: AstraZeneca ha annunciato che ritarderà la consegna delle dosi previste all’Unione Europea, citando problemi di produzione e restrizioni alle esportazioni. Intanto alcuni Paesi europei, guidati dall’Austria, denunciano disparità nella distribuzione dei vaccini e chiedono un vertice dei Paesi Ue. “AstraZeneca è rattristata di annunciare una carenza Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di sabato 13 marzo 2021) Alessandro Nunziati Continua il taglio alledelhato che ritarderà la consegna delle dosi previste all’Unione Europea, citando problemi di produzione e restrizioni alle esportazioni. Intanto alcuni, guidati dall’Austria, denunciano disparità nella distribuzione dei vaccini e chiedono un vertice deiUe. “è rattristata dire una carenza Improntaunika.it - Upday News.

