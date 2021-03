Assiste un anziano e intanto lo deruba: badante ‘incastrato’ dalle telecamere, sottratti 20.000 euro (Di sabato 13 marzo 2021) Avrebbe dovuto prendersi cura dell’anziano che lo aveva accolto a casa, ma lui un badante romeno ha pensato bene di derubarlo e di farlo nei momenti di distrazione, proprio in quelle due ore (dalle 9.30 alle 12.30) in cui avrebbe dovuto Assistere l’uomo. E’ successo a Tivoli, ma fortunatamente ad accorgersi che qualcosa non tornava sono state le figlie dell’anziano. Il badante nel giro di 2 anni ha sottratto all’uomo ben 20.000 euro. Ha fatto di tutto fuorché accudirlo. badante infedele sorpreso a rubare Prima la denuncia al Commissariato di Tivoli, poi la decisione presa in accordo con i poliziotti di installare una telecamera all’interno dell’abitazione del uomo. Con l’obiettivo di riprendere il badante intento a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Avrebbe dovuto prendersi cura dell’che lo aveva accolto a casa, ma lui unromeno ha pensato bene dirlo e di farlo nei momenti di distrazione, proprio in quelle due ore (9.30 alle 12.30) in cui avrebbe dovutore l’uomo. E’ successo a Tivoli, ma fortunatamente ad accorgersi che qualcosa non tornava sono state le figlie dell’. Ilnel giro di 2 anni ha sottratto all’uomo ben 20.000. Ha fatto di tutto fuorché accudirlo.infedele sorpreso a rubare Prima la denuncia al Commissariato di Tivoli, poi la decisione presa in accordo con i poliziotti di installare una telecamera all’interno dell’abitazione del uomo. Con l’obiettivo di riprendere ilintento a ...

