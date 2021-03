Assalto a parrucchieri ed estetisti per l'ultimo ritocco prima del lockdown (Di sabato 13 marzo 2021) Al primo posto c’è la copertura della ricrescita, poi il ritocco del colore, ceretta, manicure e pedicure. Le donne, ma anche gli uomini, stanno prendendo d’Assalto parrucchieri ed estetisti, in vista del prossimo lockdown, che scatterà lunedì. “Le richieste di appuntamenti sono raddoppiate, rispetto ai ‘normali’ fine settimane dell’ultimo anno, e per accontentare tutte le clienti avrei bisogno del 30% in più di personale”, spiega ad Adnkronos il presidente di Confesercenti immagine e benessere, Sebastiano Liso, che a Milano ha la catena di negozi L’italiano. L’impennata delle richieste, che ha portato a un aumento della domanda del 100%, è dovuta soprattutto alle donne (70%) ma anche agli uomini (30%). Ovviamente anche le estetiste sono state prese d’Assalto e, anche ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) Al primo posto c’è la copertura della ricrescita, poi ildel colore, ceretta, manicure e pedicure. Le donne, ma anche gli uomini, stanno prendendo d’ed, in vista del prossimo, che scatterà lunedì. “Le richieste di appuntamenti sono raddoppiate, rispetto ai ‘normali’ fine settimane dell’anno, e per accontentare tutte le clienti avrei bisogno del 30% in più di personale”, spiega ad Adnkronos il presidente di Confesercenti immagine e benessere, Sebastiano Liso, che a Milano ha la catena di negozi L’italiano. L’impennata delle richieste, che ha portato a un aumento della domanda del 100%, è dovuta soprattutto alle donne (70%) ma anche agli uomini (30%). Ovviamente anche le estetiste sono state prese d’e, anche ...

Advertising

HuffPostItalia : Assalto a parrucchieri ed estetisti per l'ultimo ritocco prima del lockdown - TizianaTesta : Regioni rosse, l'ultimo assalto prima del lockdown: parrucchieri e ristoranti sold out e ressa nei supermercati… - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Assalto a parrucchieri ed estetisti per l'ultimo ritocco prima del lockdown - a42nno : RT @repubblica: ?? Covid, in molte citta' assalto a parrucchieri, centri estetici e ristoranti prima della zona rossa. Folla perfino nei sup… - a42nno : RT @HuffPostItalia: Assalto a parrucchieri ed estetisti per l'ultimo ritocco prima del lockdown -