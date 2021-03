Ascolti Tv 12 marzo | La Canzone Segreta parte bene 4 | 1 milioni e 19 | 3% | ma contro Bonolis in replica Nuzzi boom | batte le Iene | Crozza | Zoro

(Di sabato 13 marzo 2021), trend: il nuovo show di Rai1 approfitta della scarsa competitività di Canale5 e porta a casa un debutto abbastanza rassicurante. Tra gli outsider vola Quarto Grado Con Atalanta-Spezia nel carnet calcistico, al posto di Milly Carlucci (4,3ed il 20,7% l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato) su Rai1 si schierava Serena Rossi con La. E su Canale 5, in una programmazione tattica pre lockdown – quella di venerdì 12– hanno deciso di tirare al risparmio con unadi Ciao Darwin. Il resto della griglia? Su Rai2 c’era il telefilm The Good Doctor, e poi c’era la sfida tra Gianluigi, Le, Diego Bianchi e Titolo Quinto, ma con Propaganda Live che subiva la concorrenza più diretta di Nove. Questa è stata ...

Le critiche al programma hanno portato benissimo: Serena Rossi conquista più di 4 min di spettatori e batte Bonolis in ...Tv venerdì 12 marzo 2021: dati di ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, 12 marzo 2021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10 i dati di ascolto ...