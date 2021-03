**Arte: all'asta a Parigi un pastello inedito di Edgar Degas da Sotheby's** (Di sabato 13 marzo 2021) Parigi, 13 mar. - (Adnkronos) - Un lavoro inedito del pittore francese Edgar Degas (1834-1917) andrà all'asta giovedì 25 marzo da Sotheby's Parigi. Stimato tra i 2-3 milioni di euro, è un disegno a pastello dal titolo "Danseuse au tutu vert", datato 1887. L'opera proviene dalla collezione di Marie-Blanche de Polignac, figlia unica di Jeanne Lanvin, la celebre creatrice di alta moda Parigina. Le ballerine Parigine dell'Opéra sono uno dei temi ricorrenti e caratteristici di Degas che le ha dipinte, disegnate e scolpite osservandole dietro le quinte e sul palcoscenico. "Danseuse au tutu vert" rappresenta una giovane danzatrice dell'Opéra mentre si annoda i nastri delle scarpette attorno alle caviglie. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021), 13 mar. - (Adnkronos) - Un lavorodel pittore francese(1834-1917) andrà all'giovedì 25 marzo da's. Stimato tra i 2-3 milioni di euro, è un disegno adal titolo "Danseuse au tutu vert", datato 1887. L'opera proviene dalla collezione di Marie-Blanche de Polignac, figlia unica di Jeanne Lanvin, la celebre creatrice di alta modana. Le ballerinene dell'Opéra sono uno dei temi ricorrenti e caratteristici diche le ha dipinte, disegnate e scolpite osservandole dietro le quinte e sul palcoscenico. "Danseuse au tutu vert" rappresenta una giovane danzatrice dell'Opéra mentre si annoda i nastri delle scarpette attorno alle caviglie. Il ...

