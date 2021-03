Apple Car | il presidente di Toyota avverte la mela

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Ildiha parlato dellaCar. Non direttamente, ma ha voluto dire la sua sull’eventuale ingresso dinel settore. Akio Toyoda, numero 1 della più grande casa costruttrice al mondo, ha parlato come ospite in una conferenza stampa della Japan Automobile Manufacturers association, meglio nota come JAMA. In tale occasione, il