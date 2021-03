Anziani in attesa, ora monta la protesta Siamo penultimi per dosi somministrate (Di sabato 13 marzo 2021) La rabbia dei comaschi over 80: «L’appuntamento per il vaccino non arriva mai». Sul Lario è stato protetto il 16,5% di chi rientra in questa categoria, solo Monza fa peggio Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 marzo 2021) La rabbia dei comaschi over 80: «L’appuntamento per il vaccino non arriva mai». Sul Lario è stato protetto il 16,5% di chi rientra in questa categoria, solo Monza fa peggio

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Tre regioni col trucco: pure Campania e Sicilia danno la precedenza ai legali, mentre anziani e “vu… - UAcb4 : RT @SDelprato: Ieri sera a @PiazzapulitaLA7 il sig Adalberto , 96 anni non ancora vaccinato, ma lui è solo il rappresentante di tanti anzia… - okwlor : RT @martamacbeal: Ministro @robersperanza non c’è più tempo. Commissariate la Lombardia. Ve lo chiedo per i miei genitori e tutti gli anzia… - IlGufo13405087 : @MarastiMattia 3 MILIONI di casi, 100.000 morti quasi tutti anziani e/o con patologie pregresse Siete pietosi, ave… - festaniax : RT @martamacbeal: Ministro @robersperanza non c’è più tempo. Commissariate la Lombardia. Ve lo chiedo per i miei genitori e tutti gli anzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani attesa Doppia dose di Pfizer, medico di base positivo dopo due mesi: studio chiuso In altri casi si è trattato di anziani che avevano ricevuto soltanto la prima dose ed erano in attesa del richiamo che non hanno poi dovuto fare perché l'infezione naturale rappresenta, per così dire,...

Le Misericordie, "Fermi i vaccini per i volontari" ... ne rimangono ancora più di 1000 ancora in attesa della prima dose vaccinale". Lo dice il ... l'emergenza Covid: operatori di ambulanze, autisti di mezzi speciali per il trasporto di anziani e persone ...

Vaccino Covid a Napoli, anziani in fila per ore in attesa della dose Il Fatto Quotidiano Basta trasferte troppo lontano Possono tirare un sospiro di sollievo gli anziani del Centro Lario, tutte le vaccinazioni anti Covid degli over 80 verranno effettuate all’ospedale di Menaggio e le convocazioni saranno gestite dirett ...

AstraZeneca impaurisce gli anziani: "Troppi pericoli, vogliamo il Pfizer" Pesaro, una mattina di caos al centro Monaldi: la prima marca proposta perchè la seconda era finita. Ma il caso degli effetti collaterali ha bloccato molte inoculazioni: "Hanno detto che ci richiamera ...

In altri casi si è trattato diche avevano ricevuto soltanto la prima dose ed erano indel richiamo che non hanno poi dovuto fare perché l'infezione naturale rappresenta, per così dire,...... ne rimangono ancora più di 1000 ancora indella prima dose vaccinale". Lo dice il ... l'emergenza Covid: operatori di ambulanze, autisti di mezzi speciali per il trasporto die persone ...Possono tirare un sospiro di sollievo gli anziani del Centro Lario, tutte le vaccinazioni anti Covid degli over 80 verranno effettuate all’ospedale di Menaggio e le convocazioni saranno gestite dirett ...Pesaro, una mattina di caos al centro Monaldi: la prima marca proposta perchè la seconda era finita. Ma il caso degli effetti collaterali ha bloccato molte inoculazioni: "Hanno detto che ci richiamera ...