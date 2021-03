Antonella Clerici e Vittorio Garrone lieta notizia: “Nuovo arrivato!” (Di sabato 13 marzo 2021) Nuovo arrivo per Antonella Clerici e Vittorio Garrone che hanno condiviso sui loro account social la nascita di un puledro nello loro scuderie. La conduttrice all’apice del successo con la sua trasmissione E’ sempre mezzogiorno in onda nella fascia oraria prima del pranzo ha festeggiato suoi social la lieta novella pubblicando lo scatto dell’animale appena nato vicino alla sua mamma. Antonella Clerici solonotizie24Antonella Clerici e Vittorio Garrone lieto evento: “Puledrino con la sua mamma” Un’immagine davvero commovente che Antonella Clerici non ha potuto fare a meno d’esaltare con una didascalia che esprime tutto il suo amore per gli animali ma ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021)arrivo perche hanno condiviso sui loro account social la nascita di un puledro nello loro scuderie. La conduttrice all’apice del successo con la sua trasmissione E’ sempre mezzogiorno in onda nella fascia oraria prima del pranzo ha festeggiato suoi social lanovella pubblicando lo scatto dell’animale appena nato vicino alla sua mamma.solonotizie24lieto evento: “Puledrino con la sua mamma” Un’immagine davvero commovente chenon ha potuto fare a meno d’esaltare con una didascalia che esprime tutto il suo amore per gli animali ma ...

