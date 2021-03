Antibo sta migliorando dopo la grande paura "Risponde alle cure" (Di sabato 13 marzo 2021) Migliorano le condizioni di Salvatore Antibo. 59enne primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri ricoverato all'ospedale Civico di Palermo a causa di un'embolia polmonare. "Lo zio sta molto ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Migliorano le condizioni di Salvatore. 59enne primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri ricoverato all'ospedale Civico di Palermo a causa di un'embolia polmonare. "Lo zio sta molto ...

Advertising

francobus100 : Totò Antibo sta meglio: 'Ringrazio tutti per l'affetto' - infoitsport : Totò Antibo in ospedale per embolia polmonare, il nipote: 'Sta meglio e risponde alla cure' - Sapiddu : Totò Antibo ricoverato a Palermo, il campione sta meglio: 'Grazie a tutti per l'affetto' - infoitsport : Totò Antibo ricoverato a Palermo, il campione sta meglio: 'Grazie a tutti per l'affetto' - infoitsport : Totò Antibo sta meglio: 'Grazie a tutti per l'affetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Antibo sta Antibo sta migliorando dopo la grande paura "Risponde alle cure" Migliorano le condizioni di Salvatore Antibo. 59enne primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri ricoverato all'ospedale Civico di Palermo a causa di un'embolia polmonare. "Lo zio sta molto meglio " ha detto ieri in nipote Andrea " ...

Antibo ricoverato per embolia polmonare: 'Non mollo mai ma me lo sono vista brutta' "Non mollo mai ma me lo sono vista brutta. Credo di aver vinto anche questa volta" . Salvatore "Totò" Antibo sta bene, le sue condizioni sono buone e in miglioramento rispetto a quando, giovedì, è stato ricoverato le Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Palermo. Un'embolia polmonare lo tiene ...

Antibo sta meglio: "Me la sono vista brutta, ma io non mollo mai" La Gazzetta dello Sport Antibo sta migliorando dopo la grande paura "Risponde alle cure" Migliorano le condizioni di Salvatore Antibo. 59enne primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri ricoverato all’ospedale Civico di Palermo a causa di un’embolia polmonare. "Lo zio sta molto megli ...

Totò Antibo è gravissimo: ricoverato in intensiva PALERMO. Salvatore Antibo sta disputando la sua gara più dura. Ricoverato a Palermo, l'ex campione del mezzofondo italiano, è in condizioni critiche a causa di un'embolia polmonare. Siciliano di Altof ...

Migliorano le condizioni di Salvatore. 59enne primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri ricoverato all'ospedale Civico di Palermo a causa di un'embolia polmonare. "Lo ziomolto meglio " ha detto ieri in nipote Andrea " ..."Non mollo mai ma me lo sono vista brutta. Credo di aver vinto anche questa volta" . Salvatore "Totò"bene, le sue condizioni sono buone e in miglioramento rispetto a quando, giovedì, è stato ricoverato le Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Palermo. Un'embolia polmonare lo tiene ...Migliorano le condizioni di Salvatore Antibo. 59enne primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri ricoverato all’ospedale Civico di Palermo a causa di un’embolia polmonare. "Lo zio sta molto megli ...PALERMO. Salvatore Antibo sta disputando la sua gara più dura. Ricoverato a Palermo, l'ex campione del mezzofondo italiano, è in condizioni critiche a causa di un'embolia polmonare. Siciliano di Altof ...