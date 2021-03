Annalisa ospite della puntata del 13 marzo di “Amici” (Di sabato 13 marzo 2021) Annalisa oggi 13 marzo sarà ospite della nuova puntata di “Amici” a partire dalle 14 su Canale 5, dove presenterà il nuovo singolo Dieci classificatosi settimo al 71° Festival Di Sanremo. Il brano è contenuto nel nuovo album Nuda10, pubblicato ieri 12 marzo ed è l’edizione repacka di Nuda dello scorso novembre. In Nuda10 oltre alle collaborazioni già presenti nella precedente versione di J-Ax, Achille Lauro e Chadia Rodriguez, sei nuove inediti. Dieci è stata scritta durante il lockdown del 2020 ed è stato descritto da Annalisa come una ballad nella quale è contenuta una dichiarazione d’amore per la musica: La mia canzone si chiama Dieci ed è una sorta di mia dichiarazione d’amore nei confronti della musica. È la storia di questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021)oggi 13sarànuovadi “” a partire dalle 14 su Canale 5, dove presenterà il nuovo singolo Dieci classificatosi settimo al 71° Festival Di Sanremo. Il brano è contenuto nel nuovo album Nuda10, pubblicato ieri 12ed è l’edizione repacka di Nuda dello scorso novembre. In Nuda10 oltre alle collaborazioni già presenti nella precedente versione di J-Ax, Achille Lauro e Chadia Rodriguez, sei nuove inediti. Dieci è stata scritta durante il lockdown del 2020 ed è stato descritto dacome una ballad nella quale è contenuta una dichiarazione d’amore per la musica: La mia canzone si chiama Dieci ed è una sorta di mia dichiarazione d’amore nei confrontimusica. È la storia di questo ...

