Annalisa | il nuovo fidanzato è il musicista e speaker radiofonico Marian Richero

Annalisa ha un nuovo fidanzato, ovvero Marian Richero. L'artista oggi sarà tra gli ospiti di Amici, talent show di Canale 5 a partire dalle 14:00 dove presenterà il singolo sanremese "Dieci" contenuto nell'album Nuda 10 pubblicato ieri 12 marzo. L'interprete dopo una lunga storia con David Simonetta, è al fianco del musicista Marian Richero. Marian Richero è nato a Peštera, in Bulgaria, il 17 maggio del 1987, sotto il segno zodiacale del Toro ed ha vissuto la prima parte della sua vita a Sofia in un orfanotrofio. Il suo esordio nel mondo della radiofonia con le emittenti lombarde per poi intraprendere una collaborazione dal 2002 con il Festival Di Sanremo ed RTL 102.5

