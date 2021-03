Andrea siamo con te (Di sabato 13 marzo 2021) di Giulio Gambino – È davvero strana la vita. Ci preoccupiamo per fatti che sembrano di vitale importanza senza che di vitale abbiano davvero nulla. Eppure è così, forse sarà sempre così. Perché finché non accade qualcosa di ben più importante non riusciamo a mettere davvero a fuoco, e a fondo in prospettiva, quel che davvero conta. Come la vita. Oggi è venuto a mancare il papà di Andrea Lanzetta, amico, collega e giornalista, una persona d’oro. Un malore due anni fa aveva costretto suo padre a un ricovero in stato semi-coscienzioso durato oltre 700 giorni. Difficile immaginare un così lungo arco temporale senza poter dire ciao a nostro padre pur sapendo che biologicamente è ancora vivo. Una sofferenza inumana. Per Andrea e suo fratello, e soprattutto per loro madre. Eppure nella quotidianità di tutti i giorni Andrea non si è piegato ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) di Giulio Gambino – È davvero strana la vita. Ci preoccupiamo per fatti che sembrano di vitale importanza senza che di vitale abbiano davvero nulla. Eppure è così, forse sarà sempre così. Perché finché non accade qualcosa di ben più importante non riusciamo a mettere davvero a fuoco, e a fondo in prospettiva, quel che davvero conta. Come la vita. Oggi è venuto a mancare il papà diLanzetta, amico, collega e giornalista, una persona d’oro. Un malore due anni fa aveva costretto suo padre a un ricovero in stato semi-coscienzioso durato oltre 700 giorni. Difficile immaginare un così lungo arco temporale senza poter dire ciao a nostro padre pur sapendo che biologicamente è ancora vivo. Una sofferenza inumana. Pere suo fratello, e soprattutto per loro madre. Eppure nella quotidianità di tutti i giorninon si è piegato ...

