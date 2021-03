Andrea Cerioli pronto per un nuovo programma dopo l’Isola dei Famosi (Di sabato 13 marzo 2021) Andrea Cerioli è sparito da tempo dalla televisione (infatti, il ragazzo ha partecipato sia a Uomini e Donne che a Temptation Island), ma nel corso delle prossime settimane tornerà nuovamente sul piccolo schermo apparendo contemporaneamente sulle reti Mediaset e su MTV. Perché diciamo questo? In quanto, il ragazzo sarà in Honduras e condurrà un programma assieme alla sua scelta (e attuale fidanzata), Arianna Cirrincione. Il nuovo programma di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione Oltre ad essere uno dei naufraghi della prossima edizione de l’Isola dei Famosi (vi ricordiamo che il suo nome era fra le riserve, ma dopo il ritiro di Carolina Stramare è passato in prima linea), Andrea ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 marzo 2021)è sparito da tempo dalla televisione (infatti, il ragazzo ha partecipato sia a Uomini e Donne che a Temptation Island), ma nel corso delle prossime settimane tornerà nuovamente sul piccolo schermo apparendo contemporaneamente sulle reti Mediaset e su MTV. Perché diciamo questo? In quanto, il ragazzo sarà in Honduras e condurrà unassieme alla sua scelta (e attuale fidanzata), Arianna Cirrincione. Ildie Arianna Cirrincione Oltre ad essere uno dei naufraghi della prossima edizione dedei(vi ricordiamo che il suo nome era fra le riserve, mail ritiro di Carolina Stramare è passato in prima linea),...

