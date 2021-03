Analizzato il teschio della grotta Marcel Loubens

(Di sabato 13 marzo 2021) Iltrovato nel 2015 nelladel Parco dei gessi apparteneva ad una giovane donna vissuta nell’Età del rame A chi apparteneva quel cranio? Come ha fatto ad arrivare fin lì? E cosa significano quei tagli che si vedono in diversi punti del reperto? Non è la trama di una serie televisiva… L'articolo Corriere Nazionale.

Diversi passaggi di mano, portarono però il teschio ad essere analizzato da diversi studiosi, fino ai giorni nostri. Di recente il reperto, è tornato sotto i riflettori grazie all'iniziativa del ...Gli studiosi dell'Alma Mater hanno analizzato il teschio trovato a San Lazzaro nel 2015: risale a 5mila anni fa ed è di una giovane sottoposta a un rito funebre ...Mistero svelato dall'Alma Mater: il cranio trovato al Parco dei Gessi, risalente a 5mila anni fa, presenta delle lesioni praticate dopo la morte ...