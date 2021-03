Amici: Can Yaman e De Martino nuovi giudici? (Di sabato 13 marzo 2021) Can Yaman sarà giudice del serale di Amici 20? E farà coppia con Stefano De Martino? L’indiscrezione ha già mandato in visibilio tutte le fan sia dell’attore turco, protagonista di DayDreamer, che le seguaci del ballerino e conduttore. Maria De Filippi avrà fatto il doppio colpo? Che diventerebbe un “tris” con la presenza pure di Sabrina Ferilli. Si avvicina il serale di Amici condotto da Maria de Filippi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 marzo 2021) Cansarà giudice del serale di20? E farà coppia con Stefano De? L’indiscrezione ha già mandato in visibilio tutte le fan sia dell’attore turco, protagonista di DayDreamer, che le seguaci del ballerino e conduttore. Maria De Filippi avrà fatto il doppio colpo? Che diventerebbe un “tris” con la presenza pure di Sabrina Ferilli. Si avvicina il serale dicondotto da Maria de Filippi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Can_Yaman_N1 : RT @meencantasonar: CAN YAMAN PER GLI AMICI GINO.? #CanYaman #CheDioCiAiuti6 - _deadasfuuck : che bello deve essere uscire e cenare insieme agli amici can't relate - Rosa_Pileggi : #Deren a #CeyCey ' tienilo d'occhio' Che amici fantastici ha #Can?? #TugceKumral #AnilCelik #CanYaman #daydreamer… - caffeuccio : Rosa e Martina che hanno fatto tornare il livello di amici ai tempi di SARANNO FAMOSI, and u can't change my mind. #amici20 - Consuel98704994 : RT @Mirellacaporal1: La squadra al completo... Can i managers e i suoi amici Roberto e Francesco #CanYaman?? -