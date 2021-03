AMICI | anticipazioni puntata di sabato 13 marzo 2021

(Di sabato 13 marzo 2021) La fase serale del talent showdi Maria De Filippi arriverà20in prima serata su Canale 5. Nell’ultimo speciale delpomeriggio andato in onda, si erano già delineati alcuni degli allievi che avrebbero fatto parte proprio della fase più calda del programma. Stiamo parlando dei cantanti Gaia, Sangiovanni ed Enula. Proprio negli ultimi giorni, inoltre, tramite gli appuntamenti quotidiani su Canale 5 alle 16.10, abbiamo appreso che per quanto riguarda il ballo, ben due ballerini hanno avuto accesso al serale, ovvero Samuele e Rosa. Come vi avevamo segnalato qualche settimana fa, la produzione e Maria De Filippi hanno stabilito che quest’anno non ci sarebbero state limitazioni circa il numero di allievi partecipanti all’ultima fase della trasmissione, ed è proprio questo che è avvenuto nel corso ...

Continua la corsa al Serale per i ragazzi della ventesima edizione di Amici. Al momento sono solo cinque gli allievi che sono riusciti a passare al serale. Appuntamento imperdibile con la scuola di Amici 2021 che torna in onda oggi con l'ultimo appuntamento pomeridiano prima del serale.