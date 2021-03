Amici: anticipazioni oggi 13 marzo. Ospiti Annalisa e Gaia (Di sabato 13 marzo 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata di Amici di oggi, sabato 13 marzo 2021? Questo è l’ultimo appuntamento dello speciale del sabato: dal prossimo 20 marzo partirà infatti il Serale. Chi si aggiudicherà le ultime maglie per accedere al vivo della gara che andrà in onda in prima serata su Canale 5? La gara di Amici entra sempre più nel vivo. I ragazzi del talent show di Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 marzo 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata didi, sabato 132021? Questo è l’ultimo appuntamento dello speciale del sabato: dal prossimo 20partirà infatti il Serale. Chi si aggiudicherà le ultime maglie per accedere al vivo della gara che andrà in onda in prima serata su Canale 5? La gara dientra sempre più nel vivo. I ragazzi del talent show di Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

tvblogit : Amici 20, speciale di sabato 13 marzo 2021: anticipazioni - zazoomblog : Amici anticipazioni 13 marzo: in studio ci saranno anche loro fan pazzi di gioia - #Amici #anticipazioni #marzo:… - infoitcultura : AMICI 2021, ED. 20/ Anticipazioni puntata12 marzo: Pettinelli Vs Leonardo 'Antico!' - chevedigooo : METTETE ADDIRITTURA LE ANTICIPAZIONI E POI NIENTE? PRODUZIONE DI AMICI IN OVERPARTY ?? #Amici20 - giuliamtn : Produttori di amici vi giuro non posso fare altro che farti mille complimenti. Hai messo questa discussione Sangio/… -