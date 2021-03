Amici, anticipazioni ed ospiti del 13 marzo: le ultime maglie per il Serale e la dedica di Sangiovanni (Di sabato 13 marzo 2021) anticipazioni ed ospiti della puntata di sabato 13 marzo di Amici , in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi . Ecco che cosa vedremo nell’ultimo appuntamento prima del Serale, dalle ore 14.10 circa. anticipazioni di Amici Quest’oggi, dalle 14.10 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento di Amici , l’ultimo prima dell’inizio dell’attesissimo Serale. Ed è proprio su questo che si concentreranno gli allievi del talent condotto da Maria De Filipp i. I professori, infatti, hanno assegnato le maglie per il grande evento che partirà il prossimo sabato 20 marzo. Ballerini e cantanti dunque, si giocano la grande occasione. Intanto partiamo con gli ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021)eddella puntata di sabato 13di, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi . Ecco che cosa vedremo nell’ultimo appuntamento prima del, dalle ore 14.10 circa.diQuest’oggi, dalle 14.10 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento di, l’ultimo prima dell’inizio dell’attesissimo. Ed è proprio su questo che si concentreranno gli allievi del talent condotto da Maria De Filipp i. I professori, infatti, hanno assegnato leper il grande evento che partirà il prossimo sabato 20. Ballerini e cantanti dunque, si giocano la grande occasione. Intanto partiamo con gli ...

Advertising

tvblogit : Amici 20, speciale di sabato 13 marzo 2021: anticipazioni - zazoomblog : Amici anticipazioni 13 marzo: in studio ci saranno anche loro fan pazzi di gioia - #Amici #anticipazioni #marzo:… - infoitcultura : AMICI 2021, ED. 20/ Anticipazioni puntata12 marzo: Pettinelli Vs Leonardo 'Antico!' - chevedigooo : METTETE ADDIRITTURA LE ANTICIPAZIONI E POI NIENTE? PRODUZIONE DI AMICI IN OVERPARTY ?? #Amici20 - giuliamtn : Produttori di amici vi giuro non posso fare altro che farti mille complimenti. Hai messo questa discussione Sangio/… -