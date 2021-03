Amici 20, puntata di sabato 13 marzo 2021 – Arisa, Annalisa e Gaia cantano i brani di Sanremo (Di sabato 13 marzo 2021) Maria De Filippi - Amici 20 Amici 20 arriva all’ultimo speciale del sabato pomeriggio, prima del Serale al via il 20 marzo. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta lunedì. Amici 20: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 13 marzo 2021 14.10: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra in studio e saluta tutti, chiamando al centro dello studio Samuele. Il ballerino, tra gli allievi già ammessi al Serale, apre di fatto la puntata. 14.13: Si prosegue con chi ha già la maglia del Serale. E’ la volta di Gaia, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 13 marzo 2021) Maria De Filippi -2020 arriva all’ultimo speciale delpomeriggio, prima del Serale al via il 20. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta lunedì.20: la diretta minuto per minuto delladi1314.10: Aspettando… con Maria De Filippi che entra in studio e saluta tutti, chiamando al centro dello studio Samuele. Il ballerino, tra gli allievi già ammessi al Serale, apre di fatto la. 14.13: Si prosegue con chi ha già la maglia del Serale. E’ la volta di, ...

Advertising

WittyTV : Il Serale è ormai alle porte! Guardate QUI le nostre immagini esclusive della puntata di oggi e qualche 'spoiler' d… - CarloStagnaro : Oggi, un anno fa, la prima puntata delle cronache dal fronte liberista. Eravamo tre amici su Youtube, ora… - StefaniaArciell : RT @luisaregimenti: Buona Domenica amici, non perdetevi questa sera alle 19:30 su GoldTv una nuova puntata di “In Europa con Luisa Regiment… - unospritz : Non conoscendo minimamente i concorrenti di #Amici2020 e senza aver mai visto una puntata ho formato la mia squadra… - luisaregimenti : Buona Domenica amici, non perdetevi questa sera alle 19:30 su GoldTv una nuova puntata di “In Europa con Luisa Regi… -