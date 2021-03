Amici 20, l’ultima puntata prima del serale: chi rimane fuori? (Di sabato 13 marzo 2021) LA puntata DI OGGI DI Amici Gli studenti della ventesima puntata di ‘ Amici ’ continuano le settimane all’interno della scuola. Oggi 13 marzo, è andata in onda su Canale 5 alle ore 14.10 una nuova puntata del programma Mediaset. l’ultima puntata pomeridiana del sabato, prima che arrivi il serale. ASPETTANDO Amici L’incontro di oggi si apre con Giulia, che grazie a TIM può esibirsi con un’esibizione aggiuntiva. La performance però, dev’essere totalmente improvvisata, in modo da riprendersi un po’ del coraggio e dell’autostima ferita, a seguito dell’ultima improvvisazione fatta davanti a David Parsons, arrivando all’ultimo posto della sua classifica. Giulia torna al suo banco con l’applauso del pubblico ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 marzo 2021) LADI OGGI DIGli studenti della ventesimadi ‘’ continuano le settimane all’interno della scuola. Oggi 13 marzo, è andata in onda su Canale 5 alle ore 14.10 una nuovadel programma Mediaset.pomeridiana del sabato,che arrivi il. ASPETTANDOL’incontro di oggi si apre con Giulia, che grazie a TIM può esibirsi con un’esibizione aggiuntiva. La performance però, dev’essere totalmente improvvisata, in modo da riprendersi un po’ del coraggio e dell’autostima ferita, a seguito delimprovvisazione fatta davanti a David Parsons, arrivando all’ultimo posto della sua classifica. Giulia torna al suo banco con l’applauso del pubblico ...

Advertising

LuciaLena2 : RT @ilruttosovrano: L'ultima cosa che ha raccontato agli amici un no vax è stata che guidando ha frenato ed è stato tamponato e quindi non… - albertocaldana : RT @ilruttosovrano: L'ultima cosa che ha raccontato agli amici un no vax è stata che guidando ha frenato ed è stato tamponato e quindi non… - giugiulone : RT @ilruttosovrano: L'ultima cosa che ha raccontato agli amici un no vax è stata che guidando ha frenato ed è stato tamponato e quindi non… - DimezzatiS : RT @ilruttosovrano: L'ultima cosa che ha raccontato agli amici un no vax è stata che guidando ha frenato ed è stato tamponato e quindi non… - SaffronHorizon : RT @ilruttosovrano: L'ultima cosa che ha raccontato agli amici un no vax è stata che guidando ha frenato ed è stato tamponato e quindi non… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’ultima Evanescence: «Con The Bitter Truth abbiamo riscoperto chi siamo» Panorama