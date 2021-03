Amici 20 | le anticipazioni del 13 marzo | la puntata decisiva verso il serale

(Di sabato 13 marzo 2021) NELLA PROSSIMADIContinuano le puntate di ‘20 ’ e quella di oggi, 13, sarà l’ultimaprima delche andrà in onda il 20in prima serata su Canale 5. Saranno svelati gli ultimi nomi di chi vi accederà. LE OSPITI SPECIALI Prima di iniziare la gara e le esibizioni, entrano in studio tre volti importanti della scuola di: Annalisa, Gaia Gozzi e Arisa, una delle coach di questa ventesima edizione. Tutte e tre tornano addopo aver partecipato al 71esimo Festival di Sanremo e si esibiranno con i brani presentati alla kermesse: “Dieci”, “Cuore amaro” e “Potevi fare di più”. Oltre a loro tre, sarebbe dovuto esserci anche Irama, ma a causa della quarantena, non potrà essere ...

