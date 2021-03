America’s Cup, Vasco Vascotto: “Sempre più competitivi, conta vincere l’ultima regata” (Di sabato 13 marzo 2021) Continua a permanere la parità nel match race che mette in palio la America’s Cup. Ennesimo botta e risposta tra Luna Rossa e Team New Zealand nella terza giornata di regate nella baia di Auckland: l’equipaggio italiano si è imposto in gara-5, i padroni di casa hanno replicato nella prova successiva e il tabellone recita 3-3. Regna l’equilibrio nel Golfo di Hauraki, nessuno dei due team riesce ad allungare e a prendere stabilmente le redini della contesa. La battaglia per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo è più avvincente ed equilibrata che mai. Team Prada Pirelli ha purtroppo pagato a caro prezzo un calo di vento durante le fasi di partenza di gara-6. James Spithill, Francesco Bruni e compagni erano entrati nel box con le mure a sinistra e speravano di impostare lo start a proprio piacimento. Purtroppo la brezza non ha aiutato il team tricolore, la ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Continua a permanere la parità nel match race che mette in palio laCup. Ennesimo botta e risposta tra Luna Rossa e Team New Zealand nella terza giornata di regate nella baia di Auckland: l’equipaggio italiano si è imposto in gara-5, i padroni di casa hanno replicato nella prova successiva e il tabellone recita 3-3. Regna l’equilibrio nel Golfo di Hauraki, nessuno dei due team riesce ad allungare e a prendere stabilmente le redini della contesa. La battaglia per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo è più avvincente ed equilibrata che mai. Team Prada Pirelli ha purtroppo pagato a caro prezzo un calo di vento durante le fasi di partenza di gara-6. James Spithill, Francesco Bruni e compagni erano entrati nel box con le mure a sinistra e speravano di impostare lo start a proprio piacimento. Purtroppo la brezza non ha aiutato il team tricolore, la ...

