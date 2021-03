America’s Cup, Romano Battisti: “Sentiamo la positività dei tifosi italiani. Vincerà chi riuscirà a non andare ko” (Di sabato 13 marzo 2021) Romano Battisti è uno dei protagonisti della meravigliosa cavalcata di Luna Rossa in questa America’s Cup. Il canottiere del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle nella sua carriera, tra le altre cose, ha vinto nel 2 di coppia la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Il grinder dell’equipaggio italiano ha raccontato le sue emozioni e le sensazioni uniche che sta vivendo in questa campagna. “Siamo entrati nel vivo della Coppa America. Sapevamo che in questa finale sarebbe stata una dura lotta. Siamo felici perchè abbiamo una barca e un equipaggio che ci consente di giocarcela. Ora dobbiamo affrontarla come dentro un ring. Un colpo lo dai uno lo ricevi: vince chi non va ko. Sentiamo tutta la positività dei tifosi italiani“. Battisti parla anche ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)è uno dei protagonisti della meravigliosa cavalcata di Luna Rossa in questaCup. Il canottiere del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle nella sua carriera, tra le altre cose, ha vinto nel 2 di coppia la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Il grinder dell’equipaggio italiano ha raccontato le sue emozioni e le sensazioni uniche che sta vivendo in questa campagna. “Siamo entrati nel vivo della Coppa America. Sapevamo che in questa finale sarebbe stata una dura lotta. Siamo felici perchè abbiamo una barca e un equipaggio che ci consente di giocarcela. Ora dobbiamo affrontarla come dentro un ring. Un colpo lo dai uno lo ricevi: vince chi non va ko.tutta ladei“.parla anche ...

