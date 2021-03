America’s Cup, Peter Burling: “Luna Rossa brava a farci andare dove voleva. Siamo scesi dal volo” (Di sabato 13 marzo 2021) Team New Zealand è stata sconfitta da Luna Rossa nella gara-5 del match race che mette in palio la America’s Cup. Il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo ha sofferto contro l’equipaggio italiano, è sceso dai foil durante la fase di pre-partenza e in quel frangente si è decisa la regata. I Kiwi si trovano così costretti a inseguire nella serie: ora sono sotto per 3-2 e sono già chiamati a pareggiare in gara-6. Il timoniere Peter Burling, trionfatore quattro anni fa alle Bermuda, è sempre più in difficoltà nel Golfo di Hauraki e la sua analisi post-gara appare sconsolata: “Siamo scesi dal volo e non Siamo riusciti a rialzarci sui foil in partenza. Alla fine ci Siamo avvicinati tanto, ma non c’erano tante ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Team New Zealand è stata sconfitta danella gara-5 del match race che mette in palio laCup. Il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo ha sofferto contro l’equipaggio italiano, è sceso dai foil durante la fase di pre-partenza e in quel frangente si è decisa la regata. I Kiwi si trovano così costretti a inseguire nella serie: ora sono sotto per 3-2 e sono già chiamati a pareggiare in gara-6. Il timoniere, trionfatore quattro anni fa alle Bermuda, è sempre più in difficoltà nel Golfo di Hauraki e la sua analisi post-gara appare sconsolata: “dale nonriusciti a rialzarci sui foil in partenza. Alla fine ciavvicinati tanto, ma non c’erano tante ...

