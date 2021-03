America’s Cup, Peter Burling: “In gara-6 abbiamo dimostrato cosa può fare la nostra barca con strada libera” (Di sabato 13 marzo 2021) La terza giornata di gara della America’s Cup 2021 si è conclusa ad Auckland con un nuovo pareggio 1 a 1 tra Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Prada Pirelli, che si trovano adesso sul 3-3 nella serie dopo le prime sei regate disputate. Il Defender, dopo aver perso gara-5 di 18?, si è riscattato prontamente dominando in lungo e in largo gara-6 e tagliando il traguardo con un vantaggio abissale di 1’41” nei confronti della barca italiana. Anche oggi sono state le partenze a fare la differenza, con Te Rehutai che ha però dimostrato una piccola superiorità rispetto a Luna Rossa in termini di velocità pura. Peter Burling, timoniere di New Zealand, ha commentato così il day-3 della 36ma Coppa America di vela: “Nella partenza della prima ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) La terza giornata didellaCup 2021 si è conclusa ad Auckland con un nuovo pareggio 1 a 1 tra Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Prada Pirelli, che si trovano adesso sul 3-3 nella serie dopo le prime sei regate disputate. Il Defender, dopo aver perso-5 di 18?, si è riscattato prontamente dominando in lungo e in largo-6 e tagliando il traguardo con un vantaggio abissale di 1’41” nei confronti dellaitaliana. Anche oggi sono state le partenze ala differenza, con Te Rehutai che ha peròuna piccola superiorità rispetto a Luna Rossa in termini di velocità pura., timoniere di New Zealand, ha commentato così il day-3 della 36ma Coppa America di vela: “Nella partenza della prima ...

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - muttinis : RT @Eurosport_IT: Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3 giorna… - AdrianoBattega2 : RT @GiancarloPedote: 3 : 3 “Ancora parità per Luna Rossa Prada Pirelli Team e Emirates Team New Zealand. Barche che confermano prestazio… -

