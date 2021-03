America’s Cup, New Zealand risponde ancora a Luna Rossa e mette a segno il 3-3 (Di sabato 13 marzo 2021) La parità regna sovrana nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e la battaglia per la conquista della America’s Cup è più equilibrata che mai. La serie tra Luna Rossa e Team New Zealand non si sblocca: 3-3 al termine della terza giornata di regate. L’equipaggio italiano aveva trionfato in gara-5 e aveva messo pressione ai Kiwi, proprio come era successo ieri. Il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo ha prontamente reagito, si è imposto nella seconda prova di questo rovente sabato e ha prontamente pareggiato la contesa. Al momento non c’è un padrone nel Golfo di Hauraki e il testa a testa è più palpitante che mai: a entrambe le squadre servono altri quattro successi per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. Sul campo di regata A (quello più a nord nella baia) soffiava un vento tra gli 8 e i 10 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) La parità regna sovrana nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e la battaglia per la conquista dellaCup è più equilibrata che mai. La serie trae Team Newnon si sblocca: 3-3 al termine della terza giornata di regate. L’equipaggio italiano aveva trionfato in gara-5 e aveva messo pressione ai Kiwi, proprio come era successo ieri. Il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo ha prontamente reagito, si è imposto nella seconda prova di questo rovente sabato e ha prontamente pareggiato la contesa. Al momento non c’è un padrone nel Golfo di Hauraki e il testa a testa è più palpitante che mai: a entrambe le squadre servono altri quattro successi perre le mani sulla Vecchia Brocca. Sul campo di regata A (quello più a nord nella baia) soffiava un vento tra gli 8 e i 10 ...

