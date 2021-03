America’s Cup, New Zealand più veloce di Luna Rossa di bolina e in poppa. Statistiche sabato 13 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa 3, New Zealand 3. Prosegue imperterrito l’appassionante testa a testa tra italiani e neozelandesi per la conquista della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Anche la terza giornata di gara non ha spezzato l’equilibrio, con i due team che si sono aggiudicati una regata a testa senza riuscire quindi a piazzare il primo vero break all’interno della serie. Le partenze hanno fatto la differenza, come di consueto, con il Team Prada Pirelli che si è imposto in gara-5 e con i Kiwi capaci di dominare in lungo e in largo gara-6, ma sembra sempre più evidente un piccolo vantaggio prestazionale in termini di velocità pura da parte di Te Rehutai. Analizzando i dati emersi nelle regate odierne, andate in scena sul campo A in condizioni di vento leggero (8-9 nodi circa), spicca infatti la superiorità ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)3, New3. Prosegue imperterrito l’appassionante testa a testa tra italiani e neozelandesi per la conquista della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Anche la terza giornata di gara non ha spezzato l’equilibrio, con i due team che si sono aggiudicati una regata a testa senza riuscire quindi a piazzare il primo vero break all’interno della serie. Le partenze hanno fatto la differenza, come di consueto, con il Team Prada Pirelli che si è imposto in gara-5 e con i Kiwi capaci di dominare in lungo e in largo gara-6, ma sembra sempre più evidente un piccolo vantaggio prestazionale in termini di velocità pura da parte di Te Rehutai. Analizzando i dati emersi nelle regate odierne, andate in scena sul campo A in condizioni di vento leggero (8-9 nodi circa), spicca infatti la superiorità ...

