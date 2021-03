America’s Cup, media neozelandesi di pessimo gusto: “Sganciata una bomba su Luna Rossa (Di sabato 13 marzo 2021) “Team New Zealand ha sganciato una bomba su Luna Rossa“. Questo è il commento più caldo e rilevante che arriva dai media neozelandesi al termine della terza giornata di regate della America’s Cup. A pronunciarlo, come riporta la testata NZ Herald, è stato il giornalista Stephen McIvor, uno dei volti televisivi più noti a quelle latitudini. La vela è sport nazionale insieme al rugby e l’intero Paese sta vivendo col cuore in gola questa contesa contro l’equipaggio italiano: fino a tre giorni fa credevano fosse una passeggiata, ora sul 3-3 hanno finalmente capito che Team Prada Pirelli è un degno avversario e che la contesa per la conquista della Vecchia Brocca è particolarmente equilibrata. Il commentatore ha voluto usare queste parole forti per esprimere la propria opinione su quanto ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) “Team New Zealand ha sganciato unasu“. Questo è il commento più caldo e rilevante che arriva daial termine della terza giornata di regate dellaCup. A pronunciarlo, come riporta la testata NZ Herald, è stato il giornalista Stephen McIvor, uno dei volti televisivi più noti a quelle latitudini. La vela è sport nazionale insieme al rugby e l’intero Paese sta vivendo col cuore in gola questa contesa contro l’equipaggio italiano: fino a tre giorni fa credevano fosse una passeggiata, ora sul 3-3 hanno finalmente capito che Team Prada Pirelli è un degno avversario e che la contesa per la conquista della Vecchia Brocca è particolarmente equilibrata. Il commentatore ha voluto usare queste parole forti per esprimere la propria opinione su quanto ...

