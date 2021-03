America’s Cup, Max Sirena: “Analizzeremo gli errori. Siamo più determinati che mai” (Di sabato 13 marzo 2021) Non si schioda l’equilibrio nell’America’s Cup di vela in corso di svolgimento ad Auckland, Nuova Zelanda. Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand sono in perfetta parità dopo sei regate: 3-3. Le partenze, sino ad ora, si sono sempre rivelate decisive: chi prende la testa sin dall’avvio riesce poi anche ad aggiudicarsi il punto. Il Team Prada Pirelli ha commesso un errore nel corso della fase di pre-partenza della seconda regata odierna, cadendo dai foil e non riuscendo più a risollevarsi in volo. Un salto di vento che, di fatto, ha deciso sin da subito l’esito della contesa. Max Sirena, skipper della compagine italiana, si è dichiarato non del tutto soddisfatto: “E’ una giornata positiva a metà. Noi abbiamo vinto la prima regata, loro la seconda, quindi adesso Siamo 3-3. Abbiamo bisogno di vincerne ancora quattro, ma questa è la Coppa ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Non si schioda l’equilibrio nell’Cup di vela in corso di svolgimento ad Auckland, Nuova Zelanda. Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand sono in perfetta parità dopo sei regate: 3-3. Le partenze, sino ad ora, si sono sempre rivelate decisive: chi prende la testa sin dall’avvio riesce poi anche ad aggiudicarsi il punto. Il Team Prada Pirelli ha commesso un errore nel corso della fase di pre-partenza della seconda regata odierna, cadendo dai foil e non riuscendo più a risollevarsi in volo. Un salto di vento che, di fatto, ha deciso sin da subito l’esito della contesa. Max, skipper della compagine italiana, si è dichiarato non del tutto soddisfatto: “E’ una giornata positiva a metà. Noi abbiamo vinto la prima regata, loro la seconda, quindi adesso3-3. Abbiamo bisogno di vincerne ancora quattro, ma questa è la Coppa ...

