America’s Cup, Luna Rossa si sta superando. Equilibrio nonostante New Zealand sia più veloce (Di sabato 13 marzo 2021) Vincere ancora quattro partenze e cercare di non farsi superare da Emirates Team New Zealand. Non c’è altra strada per Luna Rossa sul sentiero verso il successo finale dell’America’s Cup. Ad Auckland continua a regnare sovrano l’Equilibrio, come recita il punteggio di 3-3. Per il momento si tratta di una delle edizioni più incerte in 170 anni di storia! La sensazione è che la flotta italiana stia letteralmente superando i propri limiti per avere la meglio della corazzata oceanica. Ormai non vi sono più dubbi: Te Rehutai è un po’ più veloce di Luna Rossa in assoluto. Se si dovessero disputare delle gare a cronometro (format che per fortuna non esiste nella vela), vincerebbero sempre i Kiwi, come ha confermato ieri Tommaso Chieffi, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Vincere ancora quattro partenze e cercare di non farsi superare da Emirates Team New. Non c’è altra strada persul sentiero verso il successo finale dell’Cup. Ad Auckland continua a regnare sovrano l’, come recita il punteggio di 3-3. Per il momento si tratta di una delle edizioni più incerte in 170 anni di storia! La sensazione è che la flotta italiana stia letteralmentei propri limiti per avere la meglio della corazzata oceanica. Ormai non vi sono più dubbi: Te Rehutai è un po’ piùdiin assoluto. Se si dovessero disputare delle gare a cronometro (format che per fortuna non esiste nella vela), vincerebbero sempre i Kiwi, come ha confermato ieri Tommaso Chieffi, ...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - Max_Deidda : RT @giusmo1: America's Cup, Luna Rossa domina, poi sbaglia partenza: 3-3 con New Zealand - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Situazione di perfetta parità fra Luna Rossa e Team New Zealand, al termine della terza giornata di regate nella finale di Cop… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | equilibrio assoluto | serie sul 3-3 Zazoom Blog