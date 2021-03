America’s Cup, Luna Rossa non molla, lotta alla pari con gli strafavoriti neozelandesi 3-3 (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa c’è. Al termine della terza giornata della Coppa America, l’imbarcazione del team di Prada si porta sul 3-3 contro i campioni in carica del team New Zealand, vincendo la prima regata e perdendo la seconda. Domani altre due sfide, vincerà l’imbarcazione che per prima arriverà a sette trionfi. Nella Baia di Auckland il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 13 marzo 2021)c’è. Al termine della terza giornata della Coppa America, l’imbarcazione del team di Prada si porta sul 3-3 contro i campioni in carica del team New Zealand, vincendo la prima regata e perdendo la seconda. Domani altre due sfide, vincerà l’imbarcazione che per prima arriverà a sette trionfi. Nella Baia di Auckland il L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - BreakingItalyNe : RT @repubblica: America's Cup, Luna Rossa domina e si porta sul 3-2, partenza disastro di New Zealand ad Auckland - BreakingItalyNe : RT @repubblica: America's cup, il grinder Shannon Falcone: 'Duello da Formula 1 ma su Luna Rossa mi sento sicuro' -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | equilibrio assoluto | serie sul 3-3 Zazoom Blog