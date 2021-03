America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand: programma domenica 14 marzo, orari, tv, repliche Sky e RAI (Di sabato 13 marzo 2021) Continua a regalare emozioni l’America’s Cup 2021. Luna Rossa e New Zealand non sono ancora riusciti a rompere l’equilibrio e dopo le due regate di oggi il punteggio si attesta sul 3-3. Due sfide molto similari per quanto riguarda lo svolgimento anche se molto diverse per vincitore e dimensioni del successo. In qualsiasi caso i due equipaggi, dopo aver analizzato eventuali errori o problemi, si concentreranno sul fondamentale programma di domani con gara-7 e gara-8. Visto che siamo nella fase calda della manifestazione, se uno dei due equipaggi dovesse vincere due regate consecutive metterebbe a referto anche un primo e importantissimo allungo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di domani ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Continua a regalare emozioni l’Cup 2021.e Newnon sono ancora riusciti a rompere l’equilibrio e dopo le due regate di oggi il punteggio si attesta sul 3-3. Due sfide molto similari per quanto riguarda lo svolgimento anche se molto diverse per vincitore e dimensioni del successo. In qualsiasi caso i due equipaggi, dopo aver analizzato eventuali errori o problemi, si concentreranno sul fondamentaledi domani con gara-7 e gara-8. Visto che siamo nella fase calda della manifestazione, se uno dei due equipaggi dovesse vincere due regate consecutive metterebbe a referto anche un primo e importantissimo allungo. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, il palinsesto tv e streaming delle regate di domani ...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - fabru67 : RT @Eurosport_IT: ?@lunarossa? parte meglio e domina Gara-5, ma ?@EmiratesTeamNZ? riesce a far lo stesso in Gara-6 Non si rompe l’equilibr… - chiccaditarant1 : RT @repubblica: America's Cup, Luna Rossa domina e si porta sul 3-2, partenza disastro di New Zealand ad Auckland -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | è ancora perfetta parità | 2-2 Zazoom Blog