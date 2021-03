America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand: chi entra per primo? Gli ordini di partenza, mure a dritta e a sinistra (Di sabato 13 marzo 2021) Le partenze stanno decidendo la America’s Cup: chi riesce ad avere uno spunto migliore al via ha praticamente in tasca il successo. Lo si è visto chiaramente nelle prime sei regate disputate nella baia di Auckland: chi esce meglio dalla zona di pre-start fa la differenza. Effettuare dei sorpassi è arduo, restando vicini si finisce nei rifiuti avversari ed è praticamente impossibile tentare un ingaggio con il rivale. Si decide praticamente tutto in quei due minuti “nel box” e nella succesiva virata, il primo incrocio che fa capire chi è davanti e potrà controllare la situazione. Nelle prime quattro gare aveva sempre vinto chi era entrato in pre-partenza con le mure a sinistra, nelle ultime due ha trionfato chi era con le mure a dritta. Si tratta di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Le partenze stanno decidendo laCup: chi riesce ad avere uno spunto migliore al via ha praticamente in tasca il successo. Lo si è visto chiaramente nelle prime sei regate disputate nella baia di Auckland: chi esce meglio dalla zona di pre-start fa la differenza. Effettuare dei sorpassi è arduo, restando vicini si finisce nei rifiuti avversari ed è praticamente impossibile tentare un ingaggio con il rivale. Si decide praticamente tutto in quei due minuti “nel box” e nella succesiva virata, ilincrocio che fa capire chi è davanti e potrà controllare la situazione. Nelle prime quattro gare aveva sempre vinto chi erato in pre-con le, nelle ultime due ha trionfato chi era con le. Si tratta di ...

