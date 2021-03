America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand 3-3: i distacchi all’arrivo e lato per lato delle due regate (Di sabato 13 marzo 2021) Regna sovrano l’equilibrio, seppur solo nel punteggio complessivo, all’America’s Cup 2021. Luna Rossa e Team New Zealand viaggiano ancora sui binari della parità (3-3). Nella prima regata odierna è stato l’equipaggio italiano ad avere la meglio con 18” di vantaggio sul traguardo, nella seconda i Kiwi, sfruttando un errore in partenza degli avversari, hanno preso rapidamente il largo chiudendo con 1’41” di margine. In entrambe le sfide odierne, così come è accaduto anche in quelle precedenti, la fase decisiva è stata la partenza. In gara-5 l’equipaggio azzurro ha sfruttato un piccolo problema dei neozelandesi come così nella seconda i Kiwi hanno approfittato di un errore di Luna Rossa. Di seguito tutti i distacchi tra Luna Rossa e Team ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Regna sovrano l’equilibrio, seppur solo nel punteggio complessivo, all’Cup 2021.e Team Newviaggiano ancora sui binari della parità (3-3). Nella prima regata odierna è stato l’equipaggio italiano ad avere la meglio con 18” di vantaggio sul traguardo, nella seconda i Kiwi, sfruttando un errore in partenza degli avversari, hanno preso rapidamente il largo chiudendo con 1’41” di margine. In entrambe le sfide odierne, così come è accaduto anche in quelle precedenti, la fase decisiva è stata la partenza. In gara-5 l’equipaggio azzurro ha sfruttato un piccolo problema dei neozelandesi come così nella seconda i Kiwi hanno approfittato di un errore di. Di seguito tutti itrae Team ...

