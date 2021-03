America's Cup: Luna Rossa-New Zealand 3-3. Ancora parità dopo la terza giornata di regate (Di sabato 13 marzo 2021) ?3 a 3. Ancora una giornata in parità nella sfida di Coppa America tra lo sfidante Luna Rossa Prada Pirelli Team e il difensore Emirates Team New Zealand. Il Team italiano si aggiudica la prima delle due regate in programma, Emirates Team New Zealand la seconda. Leggi su rainews (Di sabato 13 marzo 2021) ?3 a 3.unainnella sfida di Coppatra lo sfidantePrada Pirelli Team e il difensore Emirates Team New. Il Team italiano si aggiudica la prima delle duein programma, Emirates Team Newla seconda.

