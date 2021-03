America’s Cup, Luna Rossa “bombardata” e “distrutta”. I media Kiwi esagerano, ma il match è in parità… (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa-Team New Zealand 3-3. Questo è il punteggio della contesa che mette in palio la America’s Cup. Nella baia di Auckland regna una parità totale tra i due equipaggi, nessuna delle due squadre è riuscita a operare l’allungo e abbiamo assistito a un continuo botta e risposta nelle prime tre giornare di regata. Team Prada Pirelli si è portata avanti per 2-1 e per 3-2 con vento leggero, ma in entrambe le occasioni i Kiwi sono riusciti ad acciuffare il pareggio e a frenare il tentativo di allungo della flotta italiana. Il confronto si sta rivelando decisamente combattuto e avvincente, a differenza di quello che pensavano i padroni di casa alla vigilia della competizione sportiva più antica al mondo: il Defender, supportato dai media locali, pensava di dominare e di imporsi agevolmente, invece si è ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)-Team New Zealand 3-3. Questo è il punteggio della contesa che mette in palio laCup. Nella baia di Auckland regna una parità totale tra i due equipaggi, nessuna delle due squadre è riuscita a operare l’allungo e abbiamo assistito a un continuo botta e risposta nelle prime tre giornare di regata. Team Prada Pirelli si è portata avanti per 2-1 e per 3-2 con vento leggero, ma in entrambe le occasioni isono riusciti ad acciuffare il pareggio e a frenare il tentativo di allungo della flotta italiana. Il confronto si sta rivelando decisamente combattuto e avvincente, a differenza di quello che pensavano i padroni di casa alla vigilia della competizione sportiva più antica al mondo: il Defender, supportato dailocali, pensava di dominare e di imporsi agevolmente, invece si è ...

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - macfaddish : RT @GiancarloPedote: 3 : 3 “Ancora parità per Luna Rossa Prada Pirelli Team e Emirates Team New Zealand. Barche che confermano prestazio… - paoloigna1 : RT @Eurosport_IT: Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3 giorna… -

