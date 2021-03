America's Cup: Luna Rossa, ancora pari con New Zealand (Di sabato 13 marzo 2021) ancora parità: 3 a 3 e una sola vera certezza , si dovrà arrivare almeno alla decima regata per decretare il vincitore della 36esima edizione di questa America's Cup che nei pronostici locali doveva ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 marzo 2021)tà: 3 a 3 e una sola vera certezza , si dovrà arrivare almeno alla decima regata per decretare il vincitore della 36esima edizione di questa's Cup che nei pronostici locali doveva ...

