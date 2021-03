America’s Cup, bagno di folla per Luna Rossa-New Zealand: quasi 25.000 spettatori per le regate! (Di sabato 13 marzo 2021) folla di pubblico per seguire la terza giornata della America’s Cup. Nella baia di Auckland, tornata al lockdown di livello 1 dopo un paio di settimane di allerta 3 e 2, gli spettatori hanno potuto gustarsi le due regate tra Luna Rossa e Team New Zealand. L’evento era aperto al pubblico, visto che in Nuova Zelanda non ci sono sostanzialmente casi di Covid-19 (appena 15 in tutto il mese di febbraio). Secondo le prime stime, riportate dalla testata neozelandese Stuff, ci sarebbero state ben 15.000 persone nel Villaggio che si estende lungo il lungomare. Non finisce qui perché si devono aggiungere circa 2000 spettatori a bordo delle barche presenti sul perimetro del campo di regata A. Grandi emozioni per altre 5.500 persone nella zona di Te Wero, dove il celeberrimo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)di pubblico per seguire la terza giornata dellaCup. Nella baia di Auckland, tornata al lockdown di livello 1 dopo un paio di settimane di allerta 3 e 2, glihanno potuto gustarsi le due regate trae Team New. L’evento era aperto al pubblico, visto che in Nuova Zelanda non ci sono sostanzialmente casi di Covid-19 (appena 15 in tutto il mese di febbraio). Secondo le prime stime, riportate dalla testata neozelandese Stuff, ci sarebbero state ben 15.000 persone nel Villaggio che si estende lungo il lungomare. Non finisce qui perché si devono aggiungere circa 2000a bordo delle barche presenti sul perimetro del campo di regata A. Grandi emozioni per altre 5.500 persone nella zona di Te Wero, dove il celeberrimo ...

