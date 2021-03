America’s Cup all’insegna dell’equilibrio: è 3-3 tra neozelandesi e italiani (Di sabato 13 marzo 2021) Sempre più avvincente ed equilibrata la finale di America’s Cup 2021. La 36a edizione della competizione più importante in campo velistico ha salutato, nel pomeriggio oceanico di ieri (prima mattina in Italia), la terza giornata di regate sulle acque conturbanti del golfo di Hauraki, ad Auckland. Team New Zealand e Luna Rossa sembrano davvero equivalersi in tutto e per tutto: dopo sei gare totali, divise in tre giorni, le due imbarcazioni sono appaiate su un pazzesco 3-3 che rende i giochi apertissimi e di difficile lettura. I neozelandesi, favoritissimi per il pronostico, potrebbe pagare la frustrazione della vigilia vedendo la nave italiana molto più competitiva del previsto. Il team nostrano, invece, sembra acquisire sempre più forza con il passare delle regate: potrebbe essere questo l’anno dell’incredibile vittoria? America’s ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Sempre più avvincente ed equilibrata la finale diCup 2021. La 36a edizione della competizione più importante in campo velistico ha salutato, nel pomeriggio oceanico di ieri (prima mattina in Italia), la terza giornata di regate sulle acque conturbanti del golfo di Hauraki, ad Auckland. Team New Zealand e Luna Rossa sembrano davvero equivalersi in tutto e per tutto: dopo sei gare totali, divise in tre giorni, le due imbarcazioni sono appaiate su un pazzesco 3-3 che rende i giochi apertissimi e di difficile lettura. I, favoritissimi per il pronostico, potrebbe pagare la frustrazione della vigilia vedendo la nave italiana molto più competitiva del previsto. Il team nostrano, invece, sembra acquisire sempre più forza con il passare delle regate: potrebbe essere questo l’anno dell’incredibile vittoria?...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - MarcoCantamessa : RT @GiancarloPedote: 3 : 3 “Ancora parità per Luna Rossa Prada Pirelli Team e Emirates Team New Zealand. Barche che confermano prestazio… - VincenzoOrab96 : RT @Eurosport_IT: Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3 giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | equilibrio assoluto | serie sul 3-3 Zazoom Blog