Allevatori isolati a Parzanica | arriva il fieno per alimentare il bestiame

(Di sabato 13 marzo 2021) Nella mattina di sabato 13 marzo Coldiretti Bergamo ha fattore aun carico diper gliche si trovano in difficoltà ad approvvigionarsi di foraggio perila causa della frana che ha reso inagibile le vie di comunicazione. “Fin dall’inizio di questa vicenda – spiega Gianfranco Drigo, direttore di Coldiretti Bergamo – con il nostro referente di zona, Carlo Belotti, abbiamo costantemente monitorato le necessità delle aziende agricole e oggi ci siamo adoperati per farere ilpergli animali, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Pro loco di”. Per il trasporto si è resa disponibile l’azienda agricola Marco ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allevatori isolati

Prima Treviglio

La risposta dei produttori I produttori, da parte loro, controbattono che questi sono solo casi, poche mele "marce" che non devono compromettere l'immagine degliper bene, che ...... interrotte dai residui dei piani superiori, ormaicome torrioni. Macerie, coltivazioni ... Pantaleo." I monaci contadini coltivavano la terra, erano anchee piscicoltori. Nella ...La Coldiretti: la stretta anticovid stabilita per le prossime tre settimane mette in difficoltà l'intero sistema della ristorazione travolgendo a valanga interi settori dell'agroalimentare Made in Ita ...Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...