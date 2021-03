Alitalia, il 16 Marzo incontro con la commissaria UE Vestager (Di sabato 13 marzo 2021) Prosegue il lavoro del Governo su Alitalia. Il futuro dell’azienda dovrà proseguire nel segno della discontinuità Un nuovo futuro, all’insegna del cambiamento completo e della discontinuità. Questo è il progetto che il Governo Draghi vorrebbe riservare per Alitalia. Un progetto che, comunque vada, coinvolgerà sicuramente anche l’Europa. Proprio per questo, hanno deciso di fissare per martedì prossimo, 16 Marzo, il nuovo incontro sul dossier Alitalia, che sarà visto i ministri competenti del Governo e la commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager. L’incontro si svilupperà in videochiamata. Saranno, quindi, presenti i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico ... Leggi su zon (Di sabato 13 marzo 2021) Prosegue il lavoro del Governo su. Il futuro dell’azienda dovrà proseguire nel segno della discontinuità Un nuovo futuro, all’insegna del cambiamento completo e della discontinuità. Questo è il progetto che il Governo Draghi vorrebbe riservare per. Un progetto che, comunque vada, coinvolgerà sicuramente anche l’Europa. Proprio per questo, hanno deciso di fissare per martedì prossimo, 16, il nuovosul dossier, che sarà visto i ministri competenti del Governo e laeuropea alla Concorrenza, Margrethe. L’si svilupperà in videochiamata. Saranno, quindi, presenti i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico ...

