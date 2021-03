Alice Campello mostra il lato B da urlo, fisico perfetto per lady Morata (FOTO) (Di sabato 13 marzo 2021) E’ davvero un fisico da urlo quello di Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata. La compagna di vita dell’attaccante della Juventus ha pubblicato una FOTO in cui è in bella mostra il suo lato B seducente: la showgirl e modella indossa un leggins verde acqua ed è intenta a iniziare un allenamento: il risultato è uno scatto assolutamente meraviglioso, eccolo di seguito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@AliceCampello) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) E’ davvero undaquello di, la moglie di Alvaro. La compagna di vita dell’attaccante della Juventus ha pubblicato unain cui è in bellail suoB seducente: la showgirl e modella indossa un leggins verde acqua ed è intenta a iniziare un allenamento: il risultato è uno scatto assolutamente meraviglioso, eccolo di seguito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

