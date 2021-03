Alessandra Amoroso stasera a C’è Posta per Te | chi è | età | carriera | chi è il fidanzato | Instagram | canzoni

(Di sabato 13 marzo 2021) Tutto pronto per l’ultima e imperdibile puntata di C’èPer Te in onda questa sera, sabato 13 marzo, su Canale 5 in prima serata. Tra gli ospiti pronti ad emozionare e a emozionarsi anche la cantante: chi è, anni,è nata il 12 agosto del 1986 a Galatina, da padre alessanese e madre otrantina. Ha partecipato, sin da piccola, a numerose competizioni a livello locale e nel giugno del 2007 ha vinto la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco. A 17 anni ha partecipato ai provini per il talenti di Maria De Filippi Amici, ma è stata scartata., infatti, è riuscita ad entrare nella scuola di Amici solo nell’ottava edizione. Il 14 settembre del 2009 ...

