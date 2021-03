Alessandra Amoroso, avete mai visto i suoi genitori? Sono una splendida coppia, l’emozionante messaggio (Di sabato 13 marzo 2021) Alessandra Amoroso, avete mai visto i suoi genitori? Sono una splendida coppia, ecco l’emozionante scatto che la cantante ha pubblicato sui social. Alessandra Amoroso, avete mai visto i suoi genitori? Ecco il dolce messaggio che la cantante ha dedicato loroAlessandra Amoroso ha sempre dichiarato di essere incredibilmente legata alla sua famiglia d’origine, che ha lasciato qualche anno fa per inseguire la sua passione, che nel tempo è diventata poi il suo lavoro, la musica. Dopo la vittoria ad Amici, arrivata nel 2009, la cantante ha infatti lasciato il Salento, la sua ... Leggi su altranotizia (Di sabato 13 marzo 2021)maiuna, eccoscatto che la cantante ha pubblicato sui social.mai? Ecco il dolceche la cantante ha dedicato loroha sempre dichiarato di essere incredibilmente legata alla sua famiglia d’origine, che ha lasciato qualche anno fa per inseguire la sua passione, che nel tempo è diventata poi il suo lavoro, la musica. Dopo la vittoria ad Amici, arrivata nel 2009, la cantante ha infatti lasciato il Salento, la sua ...

Advertising

trash_italiano : Stasera qui per Gemma e Alessandra Amoroso. #cepostaperte - VittorioMastro8 : RT @trash_italiano: Stasera qui per Gemma e Alessandra Amoroso. #cepostaperte - flamanc24 : RT @trash_italiano: Stasera qui per Gemma e Alessandra Amoroso. #cepostaperte - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Stasera qui per Gemma e Alessandra Amoroso. #cepostaperte - lindanapoli_ : RT @trash_italiano: Stasera qui per Gemma e Alessandra Amoroso. #cepostaperte -