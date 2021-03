Alberghi | Sorrento si rifà il look | arrivano finanziamenti della Regione

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 marzo 2021) In attesa che riprenda il flusso turistico,siil. Sono 24 tra struttureere e extraere in città, ad aver ottenuto idel bando Sfin (Strumento Finanziario Negoziale), istituito dallaCampania per il sostegno agli investimenti produttivi nelle filiere strategiche del territorio e attuato in procedura negoziale con partecipazione del FRI (Fondo Rotativo per le Imprese) di Cassa Depositi e Prestiti. Somme che comprendono un mix di agevolazioni tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato. Un flusso economico che permetterà alle strutture, che ne hanno fatto richiesta quest’estate grazie alla società Twentyfour Advisory, di iniziare da subito ristrutturazioni e adeguamenti secondo gli ultimi dettami di ...